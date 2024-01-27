Вашингтон нашел виновных в ситуации на границе с Мексикой Вашингтон обвинил власти Техаса в усугублении ситуации на границе с Мексикой

Фото: Ting Shen - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер

Действия властей штата Техас только усложняют уже и без того кризисную обстановку на границе между США и Мексикой, заявила на еженедельном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, для выполнения своих обязанностей пограничному патрулю необходим доступ к заблокированным участкам границы.

Пограничному патрулю нужен доступ к заблокированному участку границы, чтобы выполнять свою работу. И, о чем я говорю снова и снова, действия со стороны губернатора Техаса Грега Эбботта все усложняют. Губернатор обязан выполнять постановления Верховного суда США. Федеральный закон — высший закон в стране, он вытесняет любой противоречащий ему закон отдельного штата, — подчеркнула Карин Жан-Пьер.

Пресс-секретарь Белого дома не стала уточнять, планирует ли президент Джо Байден предпринять какие-либо юридические шаги, чтобы временно подчинить национальную гвардию Техаса под федеральное ведомство с целью обеспечения доступа пограничным службам.

Нацгвардия Техаса ранее взяла под контроль участок границы между США и Мексикой, что вызвало недовольство Белого дома. Доступ сотрудникам федеральной пограничной службы при этом был заблокирован. Это произошло на фоне бесконтрольного потока мигрантов в штат.

Вице-губернатор штата Дэн Патрик позднее отметил, что крупнейшая ошибка, которую может совершить Джо Байден, это пойти на конфронтацию с техасскими силовиками и властями. Он также призвал главу государства «уйти с дороги» и не мешать защите границы. По его словам, штат сделает свое дело несмотря ни на что, а в федеральной власти он не нуждается.