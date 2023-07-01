«Вас раздавят танками»: американец назвал бои на Украине худшими в жизни Американский военный Оффенбекер: боевые действия на Украине худшие в моей жизни

Боевые действия на Украине оказались худшими в жизни бывшего морского пехотинца США Троя Оффенбекера, сражающегося на стороне ВСУ, передает Daily Beast. Он описал впечатления от огня артиллерии и бомбардировки, назвав происходящее «ужасным дерьмом». Американский военный присоединился к украинской армии сразу после начала российской военной операции. Чтобы попасть на Украину, он продал дом и две машины.

Это моя третья война, в которой я участвовал, и эта, безусловно, самая худшая. Вас раздавят артиллерией, танками. На прошлой неделе рядом с нами, метрах в 300, сбросили бомбу с самолета. Это ужасное дерьмо, — рассказал Оффенбекер.

Прошедший Ирак и Афганистан рейнджер Дэвид Брамлетт подтверждает описанное впечатление. Он также описал хаос в подготовке украинской армии и отсутствие контроля над ходом боев.