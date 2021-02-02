Вандал напал на российское генконсульство в Нью-Йорке

https://static.news.ru/photo/d9882fec-65cf-11eb-8cb7-96000091f725_660.jpg Фото: Посольство РФ в США

Российские дипломаты потребовали от властей США обезопасить генконсульство РФ с Нью-Йорке, на которое напал вандал. Дело в том, что у здания 2 февраля проводилась антироссийская акция, и неизвестный швырнул в фасад банку с краской.

Зданию нанесён материальный ущерб, — сообщил ТАСС со ссылкой на диппредставительство.

Там действия нападавшего назвали хулиганскими, и подчеркнули, что они могли угрожать посетителям и сотрудникам генконсульства.

Дипломаты пытались связаться с полицией Нью-Йорка, но те якобы не смогли прибыть для восстановления порядка, подчеркнули в консульстве. После этого в Управление по делам дипломатических миссий было направлено письмо с требованием обеспечить безопасность сотрудников консульства.

В конце января, как писал NEWS.ru, российское посольство направило в Госдеп США ноту с требованием незамедлительно устранить ситуацию с отключением связи в генконсульстве в Нью-Йорке. Были отключены все телефонные линии, возникли проблемы с Интернетом. Дипломаты отметили, что ранее такой ситуации не возникало.