Вакцину Johnson & Johnson рекомендовали в США

https://static.news.ru/photo/ce383d6c-7894-11eb-9154-96000091f725_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Консультативный совет экспертов при медицинском регуляторе FDA рекомендовал к применению вакцину от коронавируса производства Johnson & Johnson.

Разрешение на применение может быть выдано уже 27 февраля. Новый препарат вместе с продукцией Pfizer и Moderna станет третьей вакциной от смертоносной инфекции, применяемой на территории США, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что эксперты уверены в потенциальной пользе новой вакцины, которая превысит возможные риски.

Выпускает препарат подразделение концерна Johnson & Johnson — фирма Janssen Pharmaceutica. Она намерена до конца марта поставить до 20 млн доз. Примечательно, что вакцина векторная, как российский «Спутник V», однако она требует только одной инъекции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что назальная форма вакцины от коронавируса «Спутник V» будет отличаться от обычной только способом введения, рассказала заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. По сути дела, это та же двухкомпонентная вакцина, только в коробочку будет одновременно положена специальная насадка-спрей, пояснила она. Вводить медикамент также придётся два раза.