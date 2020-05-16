Вакцинация от коронавируса в США может быть бесплатной

https://static.news.ru/photo/7a21d22c-96f6-11ea-b377-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что власти страны рассматривают возможность прививать население от COVID-19 на безвозмездной основе.

Об этом он рассказал во время беседы с журналистами, которые поинтересовались, на каких условиях можно будет получить вакцину от коронавируса, когда её создадут, и есть ли вероятность, что препарат будет бесплатным, передаёт ТАСС.

Мы на самом деле изучаем это, — ответил Трамп.

Тестирование на коронавирус в стране проводится бесплатно.

Как писал NEWS.ru ранее, учёные из США стали разрабатывать вакцину от коронавируса ещё в январе. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, вакцина может быть готова к концу года.