Вакцинация от коронавируса в США может быть бесплатной

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что власти страны рассматривают возможность прививать население от COVID-19 на безвозмездной основе.
Об этом он рассказал во время беседы с журналистами, которые поинтересовались, на каких условиях можно будет получить вакцину от коронавируса, когда её создадут, и есть ли вероятность, что препарат будет бесплатным,
Мы на самом деле изучаем это, — ответил Трамп.
Тестирование на коронавирус в стране проводится бесплатно.
Как писал NEWS.ru ранее, учёные из США стали разрабатывать вакцину от коронавируса ещё в январе. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, вакцина может быть готова к концу года.
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