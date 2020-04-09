Вайнштейн вылечился от COVID-19 в тюрьме строгого режима

Осуждённый за сексуальные преступления 68-летний голливудский продюсер Харви Вайнштейн вылечился от коронавируса.
Всё время лечения он находился на карантине в тюрьме строгого режима в Нью-Йорке,
О диагнозе Вайнштена стало известно 23 марта. Болезнь у продюсера проходила бессимптомно. По некоторым данным, он мог мог заразиться COVID-19, когда находился на острове-тюрьме Райкерс.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера. 11 марта суд вынес окончательное решение. В зале суда присутствовали все шесть женщин, выступивших с обвинениями в адрес продюсера. Они сидели на стороне обвинения. Половина зала со стороны Вайнштейна была пуста практически полностью.
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