Вайнштейн вылечился от COVID-19 в тюрьме строгого режима

https://static.news.ru/photo/c22b4612-7af3-11ea-8b3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Осуждённый за сексуальные преступления 68-летний голливудский продюсер Харви Вайнштейн вылечился от коронавируса.

Всё время лечения он находился на карантине в тюрьме строгого режима в Нью-Йорке, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на его представителя Джуду Энгелмайера.

О диагнозе Вайнштена стало известно 23 марта. Болезнь у продюсера проходила бессимптомно. По некоторым данным, он мог мог заразиться COVID-19, когда находился на острове-тюрьме Райкерс.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера. 11 марта суд вынес окончательное решение. В зале суда присутствовали все шесть женщин, выступивших с обвинениями в адрес продюсера. Они сидели на стороне обвинения. Половина зала со стороны Вайнштейна была пуста практически полностью.