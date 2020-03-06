Обвиняемый в изнасиловании голливудский продюсер Харви Вайнштейн проходит курс терапии после перенесённой операции на сердце.
Присяжные признали продюсера виновным 25 февраля, после чего ему стало плохо, и с жалобами на острую боль в груди Вайнштейн был доставлен в больницу, где ему сделали операцию. Реабилитационный период после вмешательства подходит к концу, пациента переведут в медчасть тюрьмы на острове Райкерс-Айленд,
Приговор по делу Вайнштейна будет вынесен 11 марта.
Как писал NEWS.ru ранее, американского актёра, режиссёра и лауреата премии «Оскар» Тимоти Хаттона обвинили в изнасиловании 14-летней девушки. Инцидент якобы произошёл в 1983 году.
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