https://static.news.ru/photo/e0699638-5f28-11ea-b594-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kristin Callahan/Keystone Press Agency

Обвиняемый в изнасиловании голливудский продюсер Харви Вайнштейн проходит курс терапии после перенесённой операции на сердце.

Присяжные признали продюсера виновным 25 февраля, после чего ему стало плохо, и с жалобами на острую боль в груди Вайнштейн был доставлен в больницу, где ему сделали операцию. Реабилитационный период после вмешательства подходит к концу, пациента переведут в медчасть тюрьмы на острове Райкерс-Айленд, сообщает Variety со ссылкой на представителя продюсера.

Приговор по делу Вайнштейна будет вынесен 11 марта.

Как писал NEWS.ru ранее, американского актёра, режиссёра и лауреата премии «Оскар» Тимоти Хаттона обвинили в изнасиловании 14-летней девушки. Инцидент якобы произошёл в 1983 году.