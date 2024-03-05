В Японии предупредили об угрозе конфликта на Тайване в случае победы Трампа Военэксперт Каваи: Трамп в случае победы на выборах может заключить сделку с КНР

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на следующих выборах главы государства может заключить сделку с руководством Китая и отказаться от поддержки Тайваня, предположил в разговоре с ТАСС заместитель директора программы изучения вопросов экономической безопасности Центра новейших научных и технологических исследований при Токийском университете Дайскэ Каваи. По его словам, это может привести к возникновению чрезвычайной ситуации на острове.

Если Трамп вновь станет президентом, он может заключить большую сделку с председателем КНР Си Цзиньпином. Если предложения со стороны Китая будут привлекательными, то появится вероятность того, что Вашингтон лишит Тайвань своей поддержки. Это станет возможным фактором возникновения чрезвычайной ситуации у острова, — сказал он.

По мнению Каваи, Трамп, несмотря на свои призывы прекратить оказывать помощь Украине, сам усилит военную поддержку страны.По его мнению, сосредоточение американских ресурсов на Киеве может привести к замедлению действий Вашингтона в Азии. По его оценкам, это также может стать импульсом к разжиганию конфликта на Тайване.

Пекин может усмотреть в этом появление вакуума силы, и такое развитие событий также увеличит вероятность прямого конфликта у Тайваня, — отметил эксперт, добавив, что на это потребуется время.

Верховный суд США ранее пришел к выводу, что власти отдельных штатов не могут решать судьбу экс-президента США Дональда Трампа на федеральных выборах. Высшая судебная инстанция Соединенных Штатов при этом сослалась на правоприменение секции № 14-й поправки в конституцию, которая относится к полномочиям конгресса. Именно он, а не отдельные штаты отвечают за допуск к президентским выборам.