В ВОЗ назвали наиболее вероятную причину происхождения COVID-19 ВОЗ: COVID-19, скорее всего, возник естественным путем

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COVID-19, скорее всего, возник естественным путем, сообщил Financial Times главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Джереми Фаррар. Он добавил, что хотел бы организовать исследовательскую миссию в Китай для изучения данного вопроса.

В то же время Фаррар отметил, что такая поездка вряд ли состоится.

Ранее британское Агентство по здравоохранению (UKHSA) сообщило о появлении нового штамма коронавируса BA.2.86 с большим количеством мутаций. Агентство утверждает, что у нового штамма большое число мутаций, но данных для определения степени иммунного ответа организма и тяжести заболевания пока недостаточно. По данным Guardian, новый вариант имеет более 30 мутаций в шиповидном белке.

До этого стало известно, что число случаев инфицирования COVID-19 в мире увеличилось на 63% за 28 дней. Коронавирусом с 17 июля по 13 августа заразились около 1,5 млн человек. Сообщения об инфицировании поступили из 104 государств. При этом сообщалось о смерти более 2,3 тысячи человек.

В ВОЗ констатировали, что коронавирус остается серьезной угрозой. При этом в оперштабе РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что показатель заболеваемости COVID-19 в России за неделю с 7 по 13 августа вырос на 1,9% по сравнению с предыдущей неделей. За этот промежуток в стране госпитализировали 972 человека с COVID-19 — на 5,4% больше, чем неделей ранее.