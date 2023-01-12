В ВМС США заявили об угрозе для ВПК страны из-за конфликта на Украине Министр ВМС дель Торо: продолжение конфликта на Украине окажется угрозой для ВПК США

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В том случае, если конфликт на Украине продлится еще от шести до 12 месяцев, он превратится в угрозу для цепочек поставок в американском военно-промышленном комплексе. Такое мнение высказал министр ВМС США Карлос дель Торо. По его словам, производителям оружия следует увеличивать вложения в рабочую силу и проводить капитальные инвестиции для увеличения объема выпуска своей продукции.

Если конфликт продолжится еще от шести месяцев до года, это определенно будет угрожающе влиять на цепочку поставок, — написал дель Торо в своем аккаунте в Twitter.

Ранее директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев заявил, что военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов извлекает сверхприбыли от конфликта на Украине. При этом, по его словам, в Вашингтоне не задумываются о том, что США все больше втягиваются в данный конфликт и рискуют в нем завязнуть.

В свою очередь мнение о том, что Украину со стороны США может ожидать «участь» Афганистана, высказал американский журналист Харлан Ульман. Он указал, что поддержка Киева США рассчитана на то, что Украина сможет обороняться и выживать. При этом подчеркнул, что для Вашингтона важно действовать в своих интересах и не провоцировать эскалацию со стороны Москвы.