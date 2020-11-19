В Висконсине пересчитают голоса по требованию Трампа

https://static.news.ru/photo/989d7434-2a55-11eb-9826-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Lerner/Global Look Press

Требование действующего президента США Дональда Трампа пересчитать голоса в ряде штатов после президентских выборов не осталось без ответа. Избирком штата Висконсин согласился удовлетворить этот запрос.

Комиссия рассмотрела прошение штаба Трампа и согласилась на частичный пересчёт голосов. Для этих целей кампания главы Белого дома перечислила избиркому Висконсина $3 млн.

Мы понимаем, что взгляды всего мира будут прикованы к Висконсину в ближайшие несколько недель. Мы по-прежнему стремимся предоставить всю информацию <...> о механизмах пересчёта голосов, — заявила глава избирательной комиссии штата Меган Вулф, чьи слова приводит wispolitics.com.

Ожидается, что пересчёт завершится до 1 декабря. Заседания по этому вопросу комиссия начнёт в четверг, 19 ноября.

На выборах, напомним, соперником Трампа является демократ Джо Байден. И именно ему большинство американских СМИ отдаёт победу, сообщая, что он набрал необходимое для успеха число голосов выборщиков из разных штатов. Трамп, в свою очередь, неоднократно заявлял о нарушениях избирательного процесса и о фальсификациях голосов. Официальные итоги выборов ещё не объявлены.

Ранее, как писал NEWS.ru, в США сообщили, что Джо Байден действительно выиграл в штате Пенсильвания нечестным путём. По данным СМИ, фальсифицировать бюллетени ему помогла мафия Филадельфии.