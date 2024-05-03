В Венгрии рассказали, как Трамп изменит европейскую политику Орбан: избрание Трампа президентом разрушит связи США с элитами Европы

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Балаж Орбан

В случае победы миллиардера Дональда Трампа на выборах президента США в ноябре будут разрушены связи между европейскими либеральными элитами и американскими властями, заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан. По его словам, в таком случае в Европе настанет время, когда снова можно будет думать о собственных интересах.

Если Трамп вернется, то принцип «Америка прежде всего» изменит мышление США и разрушит связь между европейскими либеральными элитами и американским руководством, — заявил Орбан.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября. К настоящему времени у Трампа уже есть количество голосов делегатов, необходимое для выдвижения кандидатом от Республиканской партии. Баллотирующегося на второй срок Джо Байдена поддержало достаточное количество делегатов от Демократической партии.

Ранее СМИ сообщали, что в последние дни Трамп смягчил позицию относительно финансовой помощи Украине. В частности, он изменил мнение насчет одобрения закона о предоставлении Вашингтоном Киеву $61 млрд. Трамп поддержал спикера палаты представителей Майка Джонсона и промолчал в день обсуждения проекта.