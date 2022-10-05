В Вашингтоне заявили, что ОПЕК+ встала на сторону России Белый дом: ОПЕК+ встала на сторону России, сократив добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки

Фото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency/Global Look Press

Карин Жан-Пьер

↵ОПЕК+ встала на сторону России, когда на очной встрече министров стран организации приняла решение о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге, передает ТАСС. По ее мнению, этот недальновидный, неправильный и ошибочный шаг окажет влияние на страны с низким и средним уровнем дохода.

Очевидно, что ОПЕК+ встала на сторону России после сегодняшнего заявления, — сказала Жан-Пьер.

По ее словам, это решение было принято в тот момент, когда «мировая экономика реагирует» на военную спецоперацию РФ на Украине.

5 октября на встрече министров стран ОПЕК+ в Вене было одобрено сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки. На фоне этого решения стоимость топлива марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась выше $93 за баррель впервые с 21 сентября.

Вице-премьер России Александр Новак назвал решение стран ОПЕК+ по сокращению добычи нефти беспрецедентным.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что администрация президента США Джо Байдена пыталась отговорить участников ОПЕК+ от принятия решения по снижению объемов производства сырой нефти. Отмечалось, что сокращение нефтедобычи в Белом доме назвали «тотальной катастрофой» и «вражеским актом».