В Вашингтоне задержаны 20 участников драки сторонников и противников Трампа

https://static.news.ru/photo/8061e144-2743-11eb-9bd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: ImageSpace/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полиция в Вашингтоне задержала не менее 20 человек, участвовавших в потасовке между сторонниками и противниками действующего президента США Дональда Трампа.

Один из участников драки получил ножевое ранение и был госпитализирован, сообщает американское издание The Washington Post. Врачи назвали травмы 20-летнего участника беспорядков серьёзными.

Также травмы получили двое сотрудников полиции.

Беспорядки в Вашингтоне вспыхнули на фоне проведения митинга в поддержку Дональда Трампа. Прибывшая на место полиция была вынуждена применить перцовые баллончики, чтобы прекратить потасовку между участниками митинга и противниками Трампа, которые пытались помешать демонстрации.

Выборы президента США прошли в стране 3 ноября, официальных результатов голосования пока нет. По предварительным данным, лидирует представитель Демократической партии Джо Байден. Акция в поддержку Трампа началась 14 ноября на Freedom Plaza недалеко от Белого дома. Многие сторонники Трампа требуют остановить кражу голосов. Они уверены, что тогда президент победит на выборах.

Ранее действующий американский президент Дональд Трамп потребовал остановить производимый вручную пересчёт голосов в Джорджии до сверки подписей.

Как писал NEWS.ru, противники Трампа преследовали его сторонников и отнимали у них красные кепки — атрибутику предвыборной кампании действующего президента, а также переворачивали столы продавцов, которые торговали такой атрибутикой.