В Вашингтоне за нарушение комендантского часа задержали более 50 человек

https://static.news.ru/photo/1721c776-50ab-11eb-9392-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global look Press

Сотрудники правоохранительных органов в Вашингтоне вечером 6 января задержали более 50 человек, нарушивших введённый в округе Колумбия комендантский час на фоне беспорядков.

По состоянию на 21:30 (05:30 четверга мск. — NEWS.ru) мы произвели 52 задержания, — цитирует ТАСС главу полиции Вашингтона Роберта Конти.

Он отметил, что половина задержаний были произведены возле здания Капитолия, большинство задержанных обвиняется непосредственно в нарушении комендантского часа. Конти добавил, что нескольким из них дополнительно вменяют незаконное ношение оружия.

Ранее NEWS.ru писал, что режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Вашингтоне продлён на 15 дней вплоть до инаугурации избранного президента США Джо Байдена из-за продолжающихся акций протеста в поддержку Дональда Трампа. Инаугурация нового президента США должна состояться 20 января.

Накануне мэр Вашингтона Мюриэл Баузер из-за демонстраций объявила комендантский час с 18:00 по местному времени. После этого времени полиция города начала задержания нарушителей.

6 января Конгресс США должен был утвердить итоги президентских выборов, объявив победителем демократа Джо Байдена, однако этого не произошло. Толпы сторонников Дональда Трампа собрались у Капитолия и ворвались в здание конгресса, где проходило заседание.

Члены конгресса были немедленно эвакуированы, одновременно с этим на ступенях конгресса начались стычки с полицией, которая применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Несколько человек были задержаны, есть раненые, в здании конгресса произошла стрельба.

Вскоре Капитолий был очищен от протестующих силами полиции и спецназа. Силовики вывели демонстрантов из здания конгресса, оттеснили со ступеней Капитолия, а затем разогнали сторонников Трампа слезоточивым газом на прилегающей парковой территории.

После этого в здание конгресса вернулись члены обеих палат парламента, они продолжили дебаты по утверждению итогов выборов президента.