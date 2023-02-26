В Вашингтоне высказались о военных контактах с Пекином В Белом доме назвали важным поддержание контактов с Пекином по военной линии

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Джейк Салливан

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом считает важным поддерживать каналы взаимодействия с Пекином по военной линии. Это способствует обеспечению стабильности в отношениях двух стран, отметил он в беседе с телеканалом NBC News.

Мы считаем важным иметь военное взаимодействие для обеспечения стабильности, — подчеркнул Салливан.

Советник также выразил сожаление по поводу отказа военного министерства Китая «принимать звонки» от главы Пентагона Ллойда Остина.

Напряженность в отношения США и Китая внесла поездка на Тайвань в августе 2022 года тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Пекин тогда выразил протест, а позже начал военные учения в акватории острова.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что предложенный Китаем мирный план по Украине не содержит ничего, что было бы выгодно кому-либо еще, кроме России. При этом план Пекина состоит из 12 пунктов. В документе в том числе сказано об уважении суверенитета всех стран, необходимости прекращения военных действий и возобновлении мирных переговоров.