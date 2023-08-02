В Вашингтоне выразили желание контролировать авиарейсы из Грузии в Россию

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США хотели бы проверять авиарейсы из Грузии в Россию и обратно, заявил глава офиса по координации санкций Госдепартамента США Джим О’Брайен, передает Civil. В Вашингтоне обеспокоены, что в самолетах, направляющихся в Москву, могут находиться санкционные товары.

Грузия и страны от Кавказа до Каспийского моря получат возможность установить новые отношения с Европой и мировыми торговыми путями. Участие США определит выбор, с которым сталкивается каждая страна, — сказал О’Брайен.

Кроме того, дипломат похвалил таможенные службы Грузии, заявив, что они «предпринимают соответствующие шаги для ограничения поставок предметов военного назначения в РФ». По его словам, за передвижениями самолетов необходим полный контроль.

Вопрос сейчас в том, сможем ли мы получить более качественные данные в будущем и сможем ли мы четко отслеживать, что происходит с недавно возобновленными рейсами между Грузией и Россией, — добавил дипломат.

Ранее Россия и Грузия возобновили авиасообщение после четырехлетнего перерыва. 19 мая в 08:50 из московского аэропорта Внуково в Тбилиси вылетел SSJ 100 (Superjet) российского авиаперевозчика «Азимут», получившего разрешение грузинских властей на полеты.