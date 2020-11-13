В Вашингтоне сторонники Трампа ожидают проезда президента

https://static.news.ru/photo/9de57c54-26a7-11eb-a422-fa163e074e61_660.jpg Фото: Niyi Fote/www.imago-images.de/Global Look Press

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа собрались в центре Вашингтона на Freedom Plaza. Вся площадь заполнена людьми, прилегающие кварталы перекрыты полицией. В акции участвуют несколько тысяч сторонников Трампа. Все прилегающие кварталы перекрыла полиция.

Люди требуют «прекратить воровать голоса». Они скандируют: «Ещё четыре года» и «США». Среди демонстрантов замечены люди разных возрастов и национальностей. В центре площади установлена сцена.

Все любят Трампа, просто не все ещё понимают это, — говорит один из выступающих.

Как сообщает РИА Новости, люди ожидают, что Трамп проедет мимо в 15:00 (23:00 мск). Ранее, в 10:45 (18:45 мск), в президентском пуле Трампа сообщили, что глава государства прибыл в гольф-клуб.

Сторонники Трампа с флагами и транспарантами идут к зданию Верховного суда. Они требуют проведения справедливых выборов.

Как сообщал NEWS.ru, США пока официально не объявили, кто же выиграл выборы и станет следующим президентом — Дональд Трамп или Джо Байден. Между тем кандидат от демократов уже объявил о своей победе, с чем не согласен Трамп, продолжающий заявлять о многочисленных нарушениях в ходе голосования по почте и требующий пересчёта голосов в разных штатах.

Между тем Трамп одерживает победу в колеблющемся штате Северная Каролина (15 голосов выборщиков). Ранее суд штата Пенсильвания удовлетворил иск избирательного штаба Трампа о недопустимости учёта части бюллетеней, присланных по почте.