В Вашингтоне рядом с Капитолием стоят несколько сторонников Трампа

https://static.news.ru/photo/9a70bcf2-50f8-11eb-a1b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Steven Ramaherison via imago-images.de/Global Look Press

Несколько сторонников Трампа устраивают одиночные пикеты на Капитолийском холме спустя несколько часов после того, как Конгресс США официально признал победу Джо Байдена на президентских выборах.

Само здание Капитолия после недавних беспорядков тщательно охраняется Национальной гвардией, передаёт с места событий корреспондент РИА Новости. Военнослужащие не имеют при себе оружия, в целом обстановка спокойная.

Я не могу поверить, что я здесь один, — сообщил пожилой мужчина, одиноко стоящий с флагом сторонников действующего президента страны Дональда Трампа.

Другой активист, который представился как Гэри, заявил, что поддерживает Трампа за его мужество и готовность наладить диалог с Россией.

Делает ли это меня чудаком? Не знаю, мне всё равно. У Трампа есть мужество, чтобы прекратить ненавидеть Россию и попробовать избавиться от угрозы третьей мировой. И поэтому они избавились от президента Трампа, — сообщил митингующий.

Ещё один участник пикета в поддержку Трампа выразил надежду, что, может быть, в ближайшие четыре года президентства Байдена что-то изменится.

Многие любят болтать о революции. Но все понимают, насколько это ужасно, — добавил он.

Ранее NEWS.ru писал, что в четверг, 7 января, американский конгресс утвердил Джо Байдена в качестве президента страны. Демократ и бывший вице-премьер набрал более 270 голосов выборщиков.

Заседание конгресса с дебатами по вопросу признания результатов выборов длилось более полудня и прерывалось из-за того, что в районе Капитолийского холма начались массовые беспорядки с участием сторонников действующего президента Дональда Трампа, проигравшего выборы.

После принятого конгрессом решения законных способов оспорить итоги выборов у Трампа и его сторонников не осталось. Сам Трамп заявил, что передаст пост Байдену 20 января на церемонии инаугурации, как того и требует протокол, однако подчеркнул в очередной раз, что не согласен с результатами выборов.