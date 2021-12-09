В Вашингтоне рассказали, какими могут быть новые санкции против России

Вероятные санкции США в отношении России в связи с ситуацией на Украине частично будут выходить за рамки введённых ранее ограничений. Об этом заявил один из высокопоставленных представителей Белого дома. Он добавил, что Вашингтон продолжит консультации с Москвой и Европой по вопросу разрешения украинского кризиса, сообщает РИА Новости.

Президент (Джо Байден. — NEWS.ru) дал ясно понять, что США в консультации с европейскими партнерами изыскивают очень сильный набор экономических санкций. И, думаю, некоторые из них будут включать вещи, которые не делались в прошлом, — цитирует агентство чиновника.

Представитель Белого дома отметил, что американские власти намерены в ближайшее время продолжить переговоры как с европейскими партнёрами, так и с Россией по поводу ситуации на Украине и «искать пути продвижения вперёд».

Он также добавил, что Вашингтон готов обсуждать с российской стороной её обеспокоенность в сфере безопасности. Для этого существует множество форматов, в частности Совет Россия — НАТО и ОБСЕ.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, есть ли у Москвы ответный план на случай введения США новых санкций. Он заявил, что российская сторона даст на ограничения зеркальный или асимметричный ответ так, чтобы защитить собственные интересы.