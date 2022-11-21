В Вашингтоне рассказали, чем закончится попытка США состязаться с Россией FA: попытка состязаться одновременно с Россией и Китаем закончится для США провалом

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Американский аналитик Ричард Фонтэйн заявил, что попытка Вашингтона состязаться одновременно с Москвой и Пекином приведет США к провалу. Не помогут даже союзники, отметил он в статье для Foreign Affairs.

Попытка противостоять российскому и китайскому влиянию, даже работая с союзниками и предпринимая все другие разумные шаги для усиления американской мощи, обречена на провал. Попытка реализовывать все это [противостояние] по всему миру приведет к истощению и подорвет способность США решать наиболее важные вопросы, — считает аналитик.

Он подчеркнул, что США придется решить эту «стратегическую головоломку», а значит, расставлять внешнеполитические приоритеты в Вашингтоне должны более тонко. Фонтэйн предположил, что США не могут противостоять России и Китаю «в каждом регионе мира и по широкому спектру вопросов».

Ранее колумнист турецкой газеты Sabah Берджан Тутар заявил, что США не смогли перетянуть союзников России на свою сторону в ходе саммита G20 и они потерпели поражение в новой холодной войне. На Бали Вашингтон отказался от всех своих притязаний. Он добавил, что англосаксы сдались и в вопросе Китая.