В Вашингтоне пронеслась гроза с ветром скоростью более 100 км/ч

Фото: Oliver Contreras/Consolidated News Photos/Global Look Press

Гроза с порывами ветра до 100 километров в час пронеслась в субботу, 29 июля, над столицей США Вашингтоном, сообщает метеорологическая служба газеты Washington Post. Отмечается, что в результате были повалены деревья, также стихия обесточила большое число домов.

Издание отмечает, что скорость ветра в городе и его окрестностях достигала 60–85 миль в час, что соответствует 96,5–136,8 километра в час. По информации мониторингового ресурса PowerOutage US, без света в регионе остались около 200 тысяч потребителей. Ветер повалил десятки деревьев, которые повредили постройки, упали на автомобили, блокировали дороги. При этом информации о пострадавших не поступало.

По словам синоптиков, разгул стихии связан с несколькими днями сильной жары, когда температура воздуха в Вашингтоне достигала плюс 37 градусов, что в сочетании с высокой влажностью ощущалось как 40 градусов и выше.

Ранее в США подсчитали ущерб от стихийных бедствий. Как выяснилось, за последние десятилетия он значительно вырос. Так, в 1980 году только три катастрофы в США обошлись более, чем в $1 млрд, а в 2022-м число таких катаклизмов выросло до 18. По мнению экспертов, такая картина наблюдается из-за усугубления последствий изменения климата.