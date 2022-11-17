В Вашингтоне призвали Украину осторожнее комментировать «ракетный инцидент» CNN: помощник президента США Салливан просил Зеленского осторожнее комментировать инцидент в Польше

Фото: Ken Cedeno - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джейк Салливан

Украинскому руководству следует осторожнее комментировать инцидент с падением ракеты на территории Польши, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает CNN. Отмечается, что украинский президент 15 ноября вечером запрашивал проведение разговора с Джо Байденом, однако беседа не состоялась.

Салливан немедленно после этого выступления позвонил в офис Зеленского и предупредил чиновников о том, чтобы они действовали осторожнее, комментируя этот инцидент, — сообщает CNN.

Ранее украинский президент выразил уверенность в том, что упавшие в Польше ракеты не были украинскими. Он подчеркнул, что получил соответствующие доклады от командования ВСУ и воздушных сил, которым «не может не доверять». Позже Байден усомнился в словах украинского коллеги. По словам главы Белого дома, его заявление не дает никаких доказательств.

Впоследствии Зеленский поменял свое мнение и сообщил, что теперь не уверен на 100%. Он отметил, что самое важное на данный момент — это провести расследование. Глава государства добавил, что Украина получила к нему доступ после подачи запроса.