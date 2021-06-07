В Вашингтоне передумали приглашать Зеленского на встречу с Байденом

Фото: president.gov.ua/facebook.com

Максим Землянский NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Американский президент Джо Байден на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным 16 июня в Женеве расскажет, что ждёт Москву в случае агрессивных действий. Об этом в разговоре с журналистами сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его слова приводит портал Axios.

Блинкен подчеркнул, что Байден встретится с Путиным не вопреки этой «агрессии», а из-за неё. Он ясно и прямо скажет, чего тот может ожидать от США, если агрессивные безрассудные действия против...