В Вашингтоне передумали приглашать Зеленского на встречу с Байденом

Сотрудники администрации президента США Джо Байдена передумали приглашать на встречу с главой государства украинского лидера Владимира Зеленского. Ранее сообщалось, что эти переговоры могли бы состояться перед саммитом с участием Байдена и его российского коллеги Владимира Путина. Об этом пишет портал Axios, ссылаясь на информированный источник в администрации президента США.
Собеседник журналистов также назвал причину отсрочки встречи Байдена и Зеленского. Она заключается в смене руководства «Нафтогаза».
В Белом доме обеспокоены тем, что этот шаг ведёт к отказу Зеленского от усилий по борьбе с коррупцией, — подчеркнул источник в Вашингтоне.
Прежде первый украинский президент Леонид Кравчук говорил, что главе Белого дома Джо Байдену стоит поговорить с Владимиром Зеленским накануне встречи с Путиным.
Сам украинский лидер заявлял, что хочет встретиться с Байденом до начала российско-американского саммита. Он добавил, что как гарант украинской конституции готов «защищать Украину в любой момент и в любой точке планеты». Именно об этом Зеленский и хотел бы поговорить с Байденом на встрече, которая, по его словам, возможна «в той или иной форме».
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