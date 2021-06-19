В Вашингтоне опровергли слухи о приостановке помощи Украине

https://static.news.ru/photo/5ff1422a-d1e2-11eb-aabd-96000091f725_660.jpg Фото: johnsonderman_flickr.com

Вашингтон полностью передал Украине средства, выделенные на оказание помощи в сфере безопасности в 2021 году. Об этом заявил в эфире телеканала Fox News помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Комментируя сообщения издания Politico о том, что американские власти приостановили пакет военной помощи Киеву из-за учений российских войск вблизи границы Украины, он пояснил, что на текущий год было выделено $275 млн и они израсходованы до последнего доллара.

Ещё $100 млн были предусмотрены в дополнение к указанной сумме на случай «дальнейших вторжений России на Украину». Когда войска РФ отошли от украинской границы, в Вашингтоне решили перевести эти средства в резерв.

Но заявления о том, что мы удержали какую-либо помощь Украине в области безопасности — это попросту ерунда, — сказал помощник Байдена.

Ранее сообщалось, что экс-президент Украины Леонид Кравчук дал совет действующему главе государства Владимиру Зеленскому перед предстоящими переговорами с американским лидером Джо Байденом. Он порекомендовал ему быть твёрдым и настаивать на конкретных действиях как США, так и всего Запада в целом. Главной темой встречи должна стать ситуация в Донбассе.