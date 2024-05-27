В Вашингтоне назревает раскол из-за России CNN: Блинкен ведет споры с Белым домом о возможном обострении конфликта с РФ

Фото: IMAGO/CNP / MediaPunch/Global Look Press

Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен ведет споры с советниками Белого дома, которые опасаются обострения конфликта с Россией, считает аналитик Австралийского института стратегической политики Малкольм Дэвис. По его словам, которые приводит CNN, внутренний конфликт в Вашингтоне не позволяет Киеву добиться разрешения наносить удары по РФ американским оружием.

Внутри администрации [президента США Джо] Байдена есть группа, которая обеспокоена перспективой эскалации конфликта. Госсекретарь пытается выступать против этих страхов, — заявил Дэвис.

Он выразил мнение, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан демонстрирует сдержанность в этом вопросе. В то же время Байден также спокойно реагирует на ситуацию, добавил Дэвис.

Ранее министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Киев имеет право на самооборону путем боевых действий. По его словам, Украина может делать выпады, которые направлены против «территории противника», пока это соответствует законам ведения военных конфликтов.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Украина не сможет себя защитить, если ей не разрешить наносить удары западным оружием по территории России. Он предложил союзникам задуматься над этим.