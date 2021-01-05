В Вашингтоне истёк комендантский час

https://static.news.ru/photo/13d9c47c-50df-11eb-9df2-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Hutzler/Global Look Press

В столице США истёк установленный срок комендантского часа, введённого на фоне беспорядков возле Капитолия во время дебатов двух палат конгресса при утверждении итогов президентских выборов.

Комендантский час был введён властями города в 18:00 среды (02:00 четверга мск) и продлился до 06:00 утра 7 января (14:00 мск), пишет РИА Новости.

При этом в городе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, который действует до инаугурации Джо Байдена в качестве нового президента Соединённых Штатов, назначенной на 20 января.

Как сообщал NEWS.ru, во время действия комендантского часа в Вашингтоне для выхода из дома в городе требовалось специальное разрешение. Местная полиция сообщала, что за нарушение комендантского часа были задержаны более 50 человек.

Режим ЧС в городе предполагает, что власти города в случае новой волны беспорядков снова смогут ввести комендантский час или пойти на другие меры для защиты населения от актов насилия.

Ранее 7 января Конгресс США окончательно утвердил итоги президентских выборов в США, согласно которым победу на выборах одержал ключевой оппонент Трампа кандидат от демократов Джо Байден. Демократ и бывший вице-премьер набрал более 270 голосов выборщиков. Это значит, что конституционные возможности для какого-либо оспаривания результатов выборов отныне закрыты.

Выборы президента США состоялись в начале ноября, по предварительным данным, победу на них одержал представитель Демократической партии Джо Байден, однако действующий президент Дональд Трамп, баллотировавшийся на второй срок, отказывался признать своё поражение и заявлял о масштабных фальсификациях. Он сам и многие его сторонники выступали за пересмотр итогов президентских выборов.

В США вечером 6 января начались беспорядки на фоне заседания Конгресса США, который должен был утвердить окончательные итоги выборов. Из-за серьёзных столкновений протестующих с полицией возле Капитолия парламентариев пришлось временно эвакуировать с Капитолийского холма. В ходе беспорядков погибли четыре человека.