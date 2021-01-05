В Вашингтоне акция в поддержку Трампа завершилась потасовкой

https://static.news.ru/photo/ba00fdc4-500e-11eb-a449-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Weaver/Keystone Press Agency/Gloal Look Press

В Вашингтоне акция сторонников действующего президента Дональда Трампа накануне утверждения конгрессом окончательных итогов президентских выборов в США переросла в столкновения протестующих с полицией.

Акция в поддержку Трампа в столице Соединённых Штатов вечером 5 января началась мирно, участники протестов призывали конгресс не учитывать итоги выборов в отдельных штатах, где оппонент Трампа Джо Байден победил с минимальным отрывом, пишет РИА Новости.

Однако позже к протестующим подключились ультраправые активисты, и начались беспорядки, сотрудникам полиции пришлось применить перцовый газ для сдерживания протестующих, по меньшей мере шесть человек были задержаны за незаконное хранение оружия и боеприпасов, а также за нападение на сотрудников правоохранительных органов.

Действующий президент США неоднократно заявлял, что не признаёт своего поражения на президентских выборах, которые состоялись в начале ноября 2020 года. По последним данным, подтверждённым рядом американских ведомств, Байден набрал 306 голосов выборщиков, в то время как Трамп — лишь 232 голоса.

Как сообщил NEWS.ru, Трамп заявлял о намерении доказать свою победу на выборах в восьми штатах, которые проголосовали за Байдена. Также Трамп утверждал, что вице-президент Майк Пенс обладает всеми необходимыми полномочиями для признания недействительными голосов выборщиков, избранных «мошенническим» путём.