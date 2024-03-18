В утекших данных Пентагона нашли информацию о боях за Артемовск «Царьград»: у ВСУ весной 2023 года в Артемовске заканчивались боеприпасы

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У Вооруженных сил Украины весной 2023 года заканчивались боеприпасы, свидетельствуют утекшие документы Пентагона, которые размещал в группе в Discord военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейр. По данным «Царьграда», который проанализировал слитые данные, снаряды стремительно сокращались во время боев за Артемовск.

Боезапас BUK (SA-11) будет полностью исчерпан к 31 марта 2023 года, боезапас S300 (SA-10) будет полностью исчерпан к 2 мая 2023 года, — говорится в документе.

Также отмечается, что Главное управление разведки Минобороны Украины планировало направить элитные войска в Артемовск. В одном из документов указывается, что ситуация там была катастрофической для ВСУ.

Украинские силы в Бахмуте (Артемовск) почти полностью окружены, ГУР планирует направить элитное соединение для стабилизации катастрофической ситуации, — подчеркивается в документе.

Ранее Тейшейр признал вину в утечке данных Пентагона и согласился на тюремный срок в 16 лет. Отмечается, что мужчина добровольно заключил досудебное соглашение. 7 апреля 2023 года стало известно, что в Пентагоне произошла утечка секретных сведений. Один из документов содержал краткую информацию о 12 формирующихся украинских бригадах, девять из которых, предположительно, обучаются и снабжаются в США союзниками по НАТО.