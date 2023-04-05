В университете США открыли первый в истории класс по изучению порно

Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Pressd

В Темпльском университете в американской Филадельфии открылся первый в истории класс изучения порнологии. В ходе занятий студентам рассказывают, в частности, о сексуальном воспитании. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

По данным издания, курс направлен на изучение того, какой посыл о сексе и эротической культуре усваивают зрители порнографии. Также у студентов развивают критический взгляд на то, как порно обсуждается в популярной культуре и научных исследованиях.

Некоторым людям, на самом деле, довольно комфортно говорить о сексе, но когда речь заходит о порно, кажется, что здесь есть тонкий слой, а иногда даже больше, чем тонкий, слой стыда, — отметил один из учащихся.

В числе изучаемых студентами предметов — так называе мая «культура чистоты» и история американских законов о непристойности, введенных до появления интернета. При этом просмотр непосредственно порнографии в программу обучения не входит, так как, по словам профессора Дженн Политт, которая является создатительницей курса, это может превратить студентов в удобную мишень в культурных войнах.

По словам профессора. она решила создать свой курс по причине провокационных вопросов, которы ей задают как специалисту по половому воспитанию «в стране, где нет обязательного всеобщего полового воспитания».

Ранее член Ассоциации сексологов Алина Максимова предупредила, что длительный просмотр порно может указывать на компульсивное расстройство сексуального поведения (КПРС). Она отметила, что смотреть порнографию можно ежедневно, но не более 15–20 минут в день. Кроме того, выбор между видеороликами и партнерским сексом должен быть в пользу второго.







Политт отметила, что она решила создать соответствующий курс из-за провокационных вопросов, которые ей задают как специалисту по половому воспитанию «в стране, где нет обязательного всеобщего полового воспитания», уточняет



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