ABC: трое человек погибли в перестрелке в Филадельфии

Фото: Соцсети

Вечером 4 июня на одной из улиц Филадельфии (штат Пенсильвания) произошла стрельба, в результате которой погибли трое человек, 11 ранены, передает телекомпания ABC. Погибли двое мужчин и женщина.

Согласно информации телеканала, причиной смерти стали многочисленные огнестрельные ранения. На месте преступления были обнаружены два пистолета и гильзы.

Когда началась стрельба, на улице были сотни людей, отдыхавших на South Street, как они обычно это делают по выходным, — сказал один из полицейских.

Источник сообщает, что вечером во время патрулирования местная полиция услышала звуки выстрелов. На месте преступления были замечены несколько вооруженных человек, стрелявших по толпе людей. Один из полицейских открыл ответный огонь по нападавшим. Получили ли преступники ранения, остается неизвестным.

Ранее 18-летний житель города Ювальде (штат Техас) Сальвадор Рамос открыл стрельбу в начальной школе города. В результате погибли 19 детей и двое взрослых. Прибывшие на место преступления полицейские ликвидировали стрелка.

Позднее президент США Джо Байден выступил с призывом запретить в стране штурмовое оружие и магазины высокой ёмкости. Заявление прозвучало после случаев массовой стрельбы в стране.