В тюрьме в Чикаго коронавирусом заразились 276 заключённых

25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено среди заключённых тюрьмы округа Кук в Чикаго, общее число возросло до 276 человек, сообщили в офисе шерифа округа.
Один из инфицированных COVID-19 заключённых скончался, результаты вскрытия пока неизвестны. Специалисты считают, что он умер от вызванных коронавирусом осложнений.
Положительные анализы на наличие инфекции в организме также сдали 172 сотрудника офиса шерифа,
С 9 марта число заключённых в тюрьме уменьшилось на 1247 человек — не представлявшие угрозу населению были выпущены на свободу. Генеральный прокурор США Уильям Барр поручил Федеральному бюро тюрем перевести часть заключённых под домашний арест из-за распространения коронавируса в пенитенциарных учреждениях, писал NEWS.ru.
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