В тюрьме в Чикаго коронавирусом заразились 276 заключённых

https://static.news.ru/photo/9b716dde-7aea-11ea-a2a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено среди заключённых тюрьмы округа Кук в Чикаго, общее число возросло до 276 человек, сообщили в офисе шерифа округа.

Один из инфицированных COVID-19 заключённых скончался, результаты вскрытия пока неизвестны. Специалисты считают, что он умер от вызванных коронавирусом осложнений.

Положительные анализы на наличие инфекции в организме также сдали 172 сотрудника офиса шерифа, отмечается в пресс-релизе.

С 9 марта число заключённых в тюрьме уменьшилось на 1247 человек — не представлявшие угрозу населению были выпущены на свободу. Генеральный прокурор США Уильям Барр поручил Федеральному бюро тюрем перевести часть заключённых под домашний арест из-за распространения коронавируса в пенитенциарных учреждениях, писал NEWS.ru.