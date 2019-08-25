https://static.news.ru/photo/01288082-c7b2-11e9-99c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Howard County Executive Calvin Ball/twitter.com

В американском городе Колумбия в торговом центре прогремел взрыв из-за утечки газа. В результате инцидента часть здания разрушена.

Как сообщает NBC News , за час до взрыва на парковке около торгового центра была обнаружена утечка газа. Прибывшие на место спасатели успели всех эвакуировать, благодаря чему жертв удалось избежать. Эксперты отмечают, что есть опасность полного обрушения здания.

Отмечается, что после ЧП в городе были перебои с подачей электроэнергии. Также после взрыва в городе отключили газ.