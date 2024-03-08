В Tiktok отреагировали на попытку запрета соцсети в США Tiktok: блокировка соцсети в США лишит американцев права на самовыражение

Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Блокировка соцсети Tiktok в США лишит 170 миллионов американцев конституционного права на свободу выражения, заявили в пресс-службе компании. Там уточнили, что множество людей потерпят огромные убытки.

Этот законопроект имеет предопределенный исход: тотальный запрет Tiktok в США. Власти пытаются отобрать у 170 миллионов американцев их конституционное право на свободу выражения. Это нанесет ущерб миллионам предпринимателей, лишит художников аудитории, подорвет благосостояние бесчисленных творцов по всей стране, — отреагировала социальная сеть.

Ранее Палата представителей Конгресса США подготовила законопроект, в рамках которого рассматривается запрет на сервис TikTok, принадлежащий китайской компании ByteDance. Этот документ наделит президента США полномочиями запрещать и другие приложения, контролируемые «иностранными злоумышленниками». Под это определение подпадают Россия, Китай, Иран и Северная Корея. Законопроект вынудит компанию из КНР отказаться от TikTok, либо эту платформу могут запретить на территории США.

Согласно китайским законам, национальные компании по запросу правительства обязаны передавать все данные о своих клиентах. В случае если властям КНР понадобятся данные об американских пользователях TikTok, руководители соцсети должны будут их предоставить. В связи с этим конгрессмены США не первый год заявляют о том, что видят в соцсети угрозу национальной безопасности.