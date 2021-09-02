В Техасе запретили аборты

В американском штате Техас вступил в силу законопроект, согласно которому вводится запрет на аборты на сроке от шести недель. Об этом сообщает Axios.

Данный законопроект пытались опротестовать Американский союз гражданских свобод и другие группы по защите репродуктивных прав. Они отмечают, что это нововведение затронет не менее 85% абортов, происходящих в Техасе. Также представители организаций подчеркнули, что многие женщины даже не подозревают о беременности. Несмотря на эти доводы, Верховный суд оставил решение в силе.

Согласно законопроекту, в Техасе запрещается делать аборт, если у плода уже есть сердцебиение. При этом документ позволяет гражданам подавать иски против лиц, которые производят аборты. Это также касается тех, кто помогает беременным нарушить закон. До принятия подобного закона большинство абортов были запрещены в Техасе примерно на сроке 20 недель.

Ранее В Госдуме и в Совете при президенте РФ по правам человека (СПЧ) выступили против вывода абортов из ОМС. В ведомствах считают, что ситуация с деторождением улучшится, только если создать в России условия, благодаря которым женщины захотят иметь детей.