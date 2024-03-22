В Техасе учительница совратила 12 подростков Техасская учительница совращала подростков и давала им наркотики

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В Техасе возбудили дело против 25-летней экс-учительницы естествознания Джейден Чарльз, которую подозревают в совращении 12 подростков, передает телеканал Kris 6 News. По словам маршала города Агуа-Дульсе, где произошло преступление, Джо Мартинеса, расследование началось после того, как один из школьников в округе был пойман с вейпами с марихуаной. Оказалось, что наркотики подростку дала бывшая учительница.

Позже вскрылось, что девушка приглашала несовершеннолетних к себе не только для употребления алкоголя и наркотических веществ, но и для занятий сексом. По словам Мартинеса, за четыре недели расследования им удалось опросить пять мальчиков, четверо из которых подтвердили факт интимных отношений с педагогом.

Правоохранительные органы полагают, что потенциальных жертв может быть 12. При этом уже в момент задержания девушка была беременна. От кого она ждет ребенка, не уточняется.

По словам Мартинеса, один школьник рассказал полиции, что занимался сексом с учительницей в ее доме. Полиция предполагает, что непосредственно на территории кампуса никакой сексуальной активности между учительницей и учениками не было.

Сейчас Джейден Чарльз отпущена под залог. Она обязана носить на ноге браслет для отслеживания. Также ей запрещено приближаться к подросткам, которые фигурируют в деле о совращении, и к иным свидетелям.

Ранее стало известно, что в пензенской гимназии 22-летняя учительница вступила в интимные отношения с 15-летним школьником и стала жертвой шантажа. Сначала педагога шантажировал ученик, который требовал 1 млн рублей, а потом и его мать.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.