В Техасе приостановили действие закона о запрете абортов
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
09:37, 07 октября 2021
Фото: Jeremy Hogan/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Федеральный судья окружного суда в Остине Роберт Питман вынес временный запрет на применение нового закона об абортах в Техасе. Он вступил в силу в американском штате в начале сентября. Об этом сообщает ABC News.
Суд постановил, что женщины были незаконно лишены возможности контролировать свою жизнь способами, защищёнными конституцией. С этим решением согласилась пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По её словам, это важный шаг на пути к восстановлению конституционных прав женщин в Техасе.
Согласно закону, в Техасе запрещается делать аборт, если у плода уже есть сердцебиение. При этом документ позволяет американцам подавать иски против лиц, которые делают аборты. Это также касается тех, кто помогает беременным нарушить закон.
Ранее этот закон уже пытались опротестовать Американский союз гражданских свобод и другие группы по защите репродуктивных прав. Они отмечают, что это нововведение затронет не менее 85% абортов в Техасе. Также представители организаций подчеркнули, что многие женщины даже не подозревают о беременности. Несмотря на эти доводы, на тот момент Верховный суд оставил решение в силе.