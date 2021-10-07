В Техасе приостановили действие закона о запрете абортов

Федеральный судья окружного суда в Остине Роберт Питман вынес временный запрет на применение нового закона об абортах в Техасе. Он вступил в силу в американском штате в начале сентября. Об этом сообщает ABC News.

Суд постановил, что женщины были незаконно лишены возможности контролировать свою жизнь способами, защищёнными конституцией. С этим решением согласилась пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По её словам, это важный шаг на пути к восстановлению конституционных прав женщин в Техасе.

Согласно закону, в Техасе запрещается делать аборт, если у плода уже есть сердцебиение. При этом документ позволяет американцам подавать иски против лиц, которые делают аборты. Это также касается тех, кто помогает беременным нарушить закон.