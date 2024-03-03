В Техасе не исключили возможность выхода штата из США Газета DMN предупредила жителей Техаса о возможном выходе штата из США

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В Техасе среди кандидатов на выборные должности приобрела популярность идея о выходе штата из состава США, сообщает издание Dallas Morning News. По его данным, под обязательством «забрать Техас назад» подписались более 150 претендентов.

Некоторые заходят слишком далеко в известном стремлении Техаса к независимости. <...> Вызывает тревогу количество кандидатов, <...> подписавших обязательство «заберем Техас назад», — говорится в сообщении.

Соответствующее движение подразумевает, что кандидат на выборную должность обязуется ставить интересы Техаса выше общеамериканских. Следовательно, он может продвигать законопроект о референдуме по отделению штата от США.

Ранее жители города Браунсвилл в Техасе выразили недовольство в связи с запоздалым решением президента США Джо Байдена посетить границу. Граждане пояснили, что в настоящий момент пересечения границы немного снизились, проходит фестиваль, в честь которого город был убран, все «выглядит мило», что не соответствует действительности.

Кроме того, спикер палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон заявлял, что Байден должен издать указ для урегулирования созданного им самим кризиса на американо-мексиканской границе.