В Техасе анонсировали новый участок стены на границе с Мексикой Губернатор Техаса Эббот построит собственную стену на границе с Мексикой

Фото: Antonio Castaneda/dpa/Global Look Press

На границе Техаса и Мексики появится новая стена, сообщил губернатор американского штата Грег Эбботт в Twitter (X). Также он опубликовал видео, на котором ведутся работы по установке первых секций высокого забора протяженностью в несколько десятков метров.

Техас — первый и единственный штат в Америке, который строит собственную пограничную стену. Штат будет продолжать предпринимать меры для защиты своих границ до тех пор, пока федеральное правительство не приступит к решению данной проблемы, — написал Эбботт.

Недавно стало известно, что избиратели в США считают защиту границы с Мексикой более важной задачей, чем финансирование Украины и Израиля. За усиление пограничного контроля на южных рубежах страны высказались 68% опрошенных американцев.

Ранее политолог Лидовской объяснил, что мексиканцев вынуждает бежать из страны низкий уровень жизни на родине. В США они могут зарабатывать больше, поэтому многие люди из Мексики каждый год пытаются проникнуть через границу на территорию Соединенных Штатов, часто незаконно. Такие переселенцы могут устроиться в США на низкооплачиваемую работу, но все равно будут зарабатывать в несколько раз больше, чем в Мексике.