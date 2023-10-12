В СВР рассказали о целях администрации Байдена в Сирии Нарышкин: США намерены сорвать позитивную динамику вокруг Сирии

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Сергей Нарышкин

Администрация президента США Джо Байдена намерена дестабилизировать обстановку в Сирии, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных спецслужб государств — участников СНГ. По его словам, которые приводит ТАСС, Вашингтон планирует заручиться поддержкой курдских и арабских формирований.

Яркий пример — Сирия. В администрации Байдена нацелены на срыв наметившейся позитивной динамики вокруг и внутри этой многострадальной страны, поэтому Вашингтон усиливает подпитку лояльных США экстремистских курдских и арабских формирований, — заявил Нарышкин.

Глава СВР добавил, что Вашингтон приступил к работе по дестабилизации обстановки в стране, в том числе через ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По его словам, Белый дом передает джихадистам информацию о местах дислокации и маршрутах передвижения сирийских и российских военных.

Действия США сводятся к манипулированию террористическими группировками и радикальными организациями, добавил Нарышкин. По его словам, эта тенденция в действиях Вашингтона легко прослеживается.

В ЦРУ и МИ-6 прекрасно осознают риски, связанные с распространением идей международного терроризма, радикального ислама и ксенофобии, однако исходят из наличия у США и Великобритании необходимых инструментов нелинейного управления кризисами, в то время как остальные игроки якобы лишены подобных возможностей и, как считают в Вашингтоне и Лондоне, зачастую не в состоянии даже осмыслить происходящее, — добавил глава СВР.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук обратил внимание, что США при эскалации вооруженных конфликтов быстро назначают «правильную» сторону и начинают ей помогать. Политик отметил, что вскоре такая политика вызовет у союзников Вашингтона противодействие. По мнению Медведчука, скоро Украина начнет сопротивляться желанию США заработать на ней.