В США вертолет на тросах перевез трех оленей к зоологам

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В американском штате Юта сняли на видео перемещение оленей на вертолете, кадры опубликовал ABC4 Utah. По данным канала, животных доставили на проверку к зоологам, которые им ранее установили GPS-ошейники. Трех особей привязали к канату друг над другом и завязали им глаза.

В публикации уточняется, что это стандартная процедура для местных специалистов, которые изучают процессы миграции и популяции. После необходимых исследований животные возвращаются в свою среду обитания.

Экологи отмечают, что именно вертолет является самым безопасным для оленей способом транспортировки. Таким образом животные не испытывают стресс продолжительное время. Кроме того, во время полета каждое животное укутывают и надевают на его глаза повязку.

Поголовье оленей в США ранее охватил вирус «зомби», по неподтвержденной информации он также может распространиться среди людей. Болезнь не поддается лечению и является чрезвычайно заразной. Так, был обнаружен труп самца оленя, пораженного этим вирусом, который является одним из видов коровьего бешенства. Болезнь нарушает функции головного мозга, животное перестает реагировать на внешние раздражители, перестает бояться людей, а также пускает слюни и бесцельно бродит, пока не умрет.

В настоящий момент специалисты, занимающиеся изучением механизмов распространения вируса, не исключают, что он может преодолеть межвидовой барьер и перекинуться на других животных, а затем и на человека. Несмотря на то что достоверно это не доказано, охотникам порекомендовали не употреблять в пищу мясо инфицированных оленей.