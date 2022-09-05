В США журналиста-расследователя убили возле своего дома В США журналиста-расследователя Джеффа Джермана нашли убитым возле своего дома

Фото: Социальные сети

В американском Лас-Вегасе, штат Невада, был обнаружен убитым журналист-расследователь Джефф Джерман. Тело со следами ножевых ранений нашли возле дома журналиста. Инцидент произошел в субботу, 3 сентября. Об этом сообщает газета Las Vegas Review-Journal, в которой работал погибший.

Полиция Лас-Вегаса ведет расследование. По мнению стражей порядка, поздно утром в пятницу, 2 сентября, Джерман вступил в некую перепалку и был ранен.

В издании отметили, что Джерман был «одним из самых надежных и опытных журналистов». Он начал работать Las Vegas Review-Journal в 2010 году. До это более 20 лет отдал изданию Las Vegas Sun. Журналисту было 69 лет.

Джерман писал на разные темы — от организованной преступности и злоупотреблений властей до политических скандалов и массовой стрельбы в городе в октябре 2017 года.