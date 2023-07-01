В США жестко высказались о контрнаступлении ВСУ Американский ведущий Никсон заявил, что план контрнаступления ВСУ оказался слабым

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Американский ведущий Гарланд Никсон заявил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не было шансов на успешное проведение контрнаступления. К нему они приступили, имея на руках слабый и иррациональный план, отметил он в эфире «Соловьев LIVE».

Они каким-то образом прогнозировали, что доберутся до российских позиций, и, не успев опомниться, эти люди будут танцевать победный танец на Красной площади. Но ясно, что любой здравомыслящий человек понимает, что у этого плана не было никаких шансов. План был слабым, плохо продуманным, и, откровенно говоря, иррациональным, — сказал Никсон.

Он напомнил о сложностях с мобилизацией на Украине. По его словам, военкомы выхватывали мужчин из баров, хватали на улицах и поджидали по ночам лишь для того, чтобы бросить их в атаку без должной подготовки.

Генерал-майор, Герой РФ Сергей Липовой заявил, что ВСУ в ходе контрнаступления потеряли треть военных, которых готовили в течение девяти месяцев. Также за время контрнаступления уничтожена треть бронетехники ВСУ, рассказал он.

Ранее обозреватель Forbes Дэвид Экс сообщил, что попытка ВСУ преодолеть минные заграждения в Запорожской области 8 июня обернулась более катастрофическими последствиями, чем предполагалось изначально. По его словам, анализ контрнаступления под селом Малая Токмачка показал, что техники было потеряно достаточно много.