В США назвали французских наемников законной целью для ВС России Экс-разведчик Риттер: иностранные наемники ВСУ являются законной целью для ВС РФ

Фото: Nicolas Liponne/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Иностранные наемники, которые в зоне проведения спецоперации воюют на стороне Украины, являются законной целью для Вооруженных сил России, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. Таким образом он прокомментировал наличие французских военных на СВО, передает РИА Новости.

Если эти люди не просто наемники, а служащие во французской армии профессионалы, это [их уничтожение] показывает, что Россия решила, что все воюющие на Украине законная цель, — уточнил Риттер.

Он добавил, что Россия близка к финальному разрешению украинского конфликта и разгрому ВСУ. Это, по его словам, значит, что каждый теперь станет целью, будь то украинские бойцы или члены армий НАТО.

Ранее депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев высказал мнение, что прибытие французских наемников в зону боевых действий на Украине негативно отражается на системе международного права. По словам парламентария, этот эпизод может привести к открытому вооруженному столкновению России с Францией.

Как отметил Гаджиев, все, что сейчас делают Европа и США на территории украинского государства, остается вне международного права. Безусловно, продолжил депутат, это не останется без ответа со стороны России.