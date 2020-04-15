В США жертвами COVID-19 стали более 26 тыс. человек

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От коронавирусной инфекции в Соединённых Штатах к этому моменту умерли уже 26 059 человек. Об этом сообщил Университет Джонса Хопкинса.

Сейчас в стране подтверждены 609 тысяч случаев коронавируса. Победить болезнь удалось 449 тысячам жителей США, передаёт РИА Новости.

В России зафиксированы уже 24 490 подтверждённых случаев COVID-19. За сутки число заболевших увеличилось на 3388 человек. Жертвами опасного заболевания стали 198 пациентов. В Москве, где больше всего случаев заражения коронавирусом, сейчас уже 14 776 заболевших. За сутки их число увеличилось на 1774. 1205 выздоровели, 106 умерли.

Как писал NEWS.ru, в среду в аэропорту Пулково приземлился самолёт из Нью-Йорка, который доставил в Санкт-Петербург 59 пассажиров, застрявших в Америке из-за ситуации с коронавирусом. Прилетевшие на его борту россияне рассказали, что СМИ нисколько не преувеличивают, рассказывая о пугающей обстановке в Соединённых Штатах.