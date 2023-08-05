В США женщина выпила два литра воды за 20 минут и умерла

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В американском штате Индиана 35-летняя женщина умерла после того, как выпила два литра воды на жаре, сообщает Independent. За 20 минут она утолила жажду четырьмя пол-литровыми бутылками, это вызвало отек мозга и прекращение кровотока.

Американка отдыхала с семьей у озера Фриман. Она пожаловалась на обезвоживание и головокружение из-за жары и решила выпить воды. Большое количество воды, которую выпила женщина за короткое время, привело к водному отравлению.

Кто-то сказал, что она выпила четыре бутылки воды за 20 минут. Я имею в виду, что средняя бутылка воды составляет около 16 унций (примерно 0,5 л. — NEWS.ru), так что за 20 минут она выпила 64 унции (почти два литра. — NEWS.ru), — сказал брат погибшей.

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