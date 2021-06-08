В США женщина устроила стрельбу из-за цен в маникюрном салоне

Жительницу американского штата Техас обвиняют в том, что она открыла стрельбу и ранила владельца маникюрного салона из-за того, что осталась недовольна стоимостью услуг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление шерифа.
Инцидент
Как удалось выяснить следствию, две сестры пришли в салон на маникюр и педикюр. Обе они остались недовольны стоимостью процедур и поспорили на эту тему с владельцем. В результате конфликта одна из женщин выстрелила во владельца салона, после чего сёстры ретировались.
Пострадавший был госпитализирован, его состояние оценивается как стабильно тяжёлое. Одной из женщин предъявлены обвинения.
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