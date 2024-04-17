В США ждут землетрясения на скале, где снимали фильм с Дуэйном Джонсоном

Сейсмологи в США предупредили, что в Калифорнии вскоре должно произойти землетрясение на разломе Сан-Андреас, где снимался известный одноименный фильм с участием актера Дуэйна «Скалы» Джонсона. Об этом пишет Prevention Web со ссылкой на Национальный институт геофизики и Сейсмологическую лабораторию Калифорнийского университета в Беркли.

Исследовательская группа отмечает, что последнее землетрясение в этом районе произошло примерно 14 лет назад. Предыдущие толчки произошли достаточно близко к соседствующему городу Паркфилд, Теперь ученые полагают, что землетрясение произойдет в ближайшее время из-за давления в близлежащих частях разлома. Но сейсмологи отмечают, что в этой зоне почти никто не живет.

13 апреля в Молуккском море у берегов Индонезии произошло землетрясение. Магнитуда сейсмоактивности составила 5,2. По данным специалистов, эпицентр располагается на расстоянии 177 километров к северо-западу от города Тернате, в котором проживают около 101 тысячи человек, очаг залегал на глубине 39 километров. Угроза цунами в регионе не объявлялась, о пострадавших и разрушениях сведений не поступало.