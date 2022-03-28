В США ждут роста цен на продовольствие из-за санкций против России

США не ожидают нехватки продовольствия на внутреннем рынке страны, однако не исключают роста цен. Причиной являются события на Украине и санкции в отношении РФ. Об этом заявила руководитель группы экономических советников Белого дома Сесилия Роуз.

Мы не ждём дефицита здесь, потому что мы чистый экспортёр. Однако мы отдаём себе отчёт в том, что в мире есть регионы, которые сильно зависят от экспорта пшеницы из определённых стран, — сказала экономист.

Она также добавила, что власти страны уже наблюдают «некоторое влияние» антироссийских санкций на цены на горючее в стране в связи с тем, что США отказались от закупки нефти и нефтепродуктов в России.

Мы также можем ожидать через рост цен на удобрения и энергоносители увидеть некоторый эффект для продуктов питания, — сказала Роуз.

Ранее Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН предупредила о надвигающемся катастрофическом голоде из-за ситуации на Украине и введении антироссийских санкций. Первыми с ним столкнутся Йемен, Афганистан, Сирия, ряд стран Сахеля и Африканского Рога.

В свою очередь немецкая ассоциация фермеров предупредила о беспрецедентном росте цен на продукты. По информации издания, причина скачка цен — огромный рост затрат во всей цепочке поставок: от энергии до топлива и логистики.