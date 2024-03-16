В США спрогнозировали сроки крупного наступления ВС России на Украине ISW: ВС РФ летом могут прорвать оборону ВСУ сразу на нескольких участках

Фото: МО РФ

Российские войска готовятся к масштабному наступлению на Украине летом 2024 года, говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW). Авторы отчета полагают, что украинские войска смогут сдержать натиск лишь в том случае, если в течение следующих месяцев Запад будет интенсивно снабжать ВСУ всем необходимым.

Российские войска могут попытаться сохранить темп своих наступательных операций, независимо от сложных погодных и рельефных условий, чтобы воспользоваться нехваткой украинской техники до того, как в страну прибудет обещанная западная помощь в сфере безопасности, — говорится в отчете.

Ранее украинский генерал в отставке Сергей Кривонос возложил на разведку ответственность за крах обороны ВСУ в Авдеевке. По его словам, именно плохая работа разведчиков позволила российским военным незаметно проникнуть в город.

При этом итальянское издание Il Fatto Quotidiano сообщило, что потеря Авдеевки украинской армией означает окончательное поражение Киева. Аналитики отмечают, что ВСУ провалились в самом важном сражении после назначения президентом Украины Владимиром Зеленским нового главкома ВСУ Александра Сырского на замену Валерию Залужному.